Известный российский певец Филипп Киркоров впечатлил ярким образом на съемках шоу «Маска»

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм мужчина опубликовал серию фото, на которых позировал один и вместе с другими звездными детективами. Как известно, Филипп Киркоров является детективом шоу «Маска» на российском телевидении.

Артист был одет в белую рубашку с коронами и черный пиджак с золотыми плечами. Волосы артиста были полностью седыми, только кончики украшали черные пряди. При этом борода артиста была черной. Вероятно, Киркорову приходится красить бороду.

«Ещё больше интриги! Ещё круче номера! Ещё сложнее головоломка!», - подписал фото певец.

На одном из снимков Киркоров тесно прижался к белокурой Валерии, которая позировала в эффектном черном платье с глубоким декольте.

Стоит отметить, что фото привело в восторг звездных подружек артиста. Светлана Лобода и Оля Полякова не сдержали эмоций, написав ему в комментариях «Огонь». Поклонники тоже расхвалили Киркорова.

«Какой красивый», «Филипп как хорошо что вы ушли от париков, как будто новый актёр, молодо стильно», «Какой красавчик», «А почему седой? Рановато ещё!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что поседевший Киркоров в розовых кедах оказался в компании молодой брюнетки: "Стоцкая в сто раз лучше!".

Как сообщала Politeka, седой Киркоров засветился с экс-любовником Бузовой за кулисами "Танцев со звездами": "Какой жестокой она бы ни была...".

Также Politeka писала, что полностью седой Киркоров в новом имидже внезапно напомнил о себе в шоу "Маска": "Не бойтесь рисковать".