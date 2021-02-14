Російський співак у новому іміджі приготував сюрприз фанатам у День святого Валентина

Поп-король нещодавно повернувся з США і постав у новому яскравому образі, передає Politeka.net

Також на своїй сторінці в Instagram Філіп Бедросович розповів, що в найромантичніший день у році вийде на сцену російського шоу «Танці з зірками», щоб заспівати свою ліричну композицію на підтримку екс-коханого Ольги Бузової Давида Манукяна, відомого як Дава, який танцює в парі Дариною Палей.

"Сьогодні найромантичніша неділя цього року❤️

І в цей день ваш "Святий Валентин" співатиме, звичайно, про любов... Якою жорстокою вона б не була...",- написав артист.

Співак вийде на сцену в білому костюмі і капелюсі.

Шанувальники вже відреагували на зміни в зовнішності поп-короля, а також розповіли, що думають про шоу.

"Чет як то нуднувато... Не зайшло... Так цікаво з такою інтригою перший сезон а тут... Не зачепив ніхто.. Та ба",

"Який ви молодець що Ви підтримали Давида ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ він талановитий 🔥 🔥 🔥 було дуже-дуже приємно дивитися його танець ❤️❤️❤️❤️❤️ ваш виступ 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥який ви красивий і благородний ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "дуже красивий", - пишуть в мережі.

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