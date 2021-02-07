Відомий російський співак Філіп Кіркоров похвалився позитивною компанією в парку розваг

Виїхав з Росії Філіп Кіркоров не втрачає часу даремно і після шикарної вечірки в своєму особняку в Майамі співак відправився за новими враженнями в парк розваг Universal studio в Орландо, пише Politeka.net.

Філіп Кіркоров поповнив свою Instagram сторінку кадрами прогулянки по величезному парку розваг, де сфотографувався на тлі найяскравіших місцевих визначних пам'яток.

На першому фото Філіп Бедросович позує біля знаменитого персонажа Оптимуса Прайма з фільму про трансформерів. Співак навіть на відпочинку не відходить від свого зоряного образу і надів для прогулянки зручні, але яскраві шорти з "космічним" принтом і помітні кросівки рожевого кольору. Своє вбрання співак доповнив соковитою рожевою футболкою з написом, "оздобленою" курткою з металевими шипами і чорною бейсболкою.

На другій фотографії Філіп Кіркоров, стоячи під величезним глобусом з написом "Universal", широко розставив руки і ноги, немов укладаючи величезний світ в свої обійми.

На третьому знімку усміхнений Кіркоров постав у компанії PR-менеджера і танцюриста Кості Вечерського, а також популярним діджеєм і яскравою брюнеткою Катериною Гусєвою. Філіп обійняв своїх друзів, позуючи на тлі знаменитого паровоза з фільмів про Гаррі Поттера.

Також співак показав знімки на тлі реквізиту з фільму " Парк Юрського періоду "і навіть встиг посидіти на шикарному "солодкому" троні з пластмасових пончиків, де Філіп Кіркоров сів, немов на домашньому диванчику.

"Традиційно! Universal studio! Orlando! Політ нормальний! Але перед поверненням до Москви, звичайно, приїхав отримати заряд емоцій перед новими проектами і прем'єрами! Заряджайтеся нашим настроєм, як від електрики! Мінуси-в минулому. Плюси - в майбутньому. А зараз - радісна напруга! Головне, оточуйте себе класною компанією. Зі мною поруч завжди позитивні люди", - підписав свою публікацію співак.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov)

Шанувальники у своїх коментарях неоднозначно відреагували на туристичну фотосесію Філіпа Кіркорова.

"Не знає чим себе зайняти", "Кайфуйте! Мати право", "Філіп, звідки у вас стільки енергії?!", "Круто!!!", " Любов з першого погляду", "Вам йде сивина", "Настя Стоцька в сто разів краще!", "Які класні і скільки яскравих кольорів", "Дід. На батю схожий свого", "Ці сиві кучерики більше підходять Ю.Куклачову. Це точно не Ваш образ", - написали фоловери в соцмережі.

Нагадаємо, Кіркоров, який покинув Росію, закотив грандіозну вечірку в своєму особняку за кордоном: "всі ці пики набридли"

Як повідомляла Politeka, посивілий Кіркоров в драних штанях здивував виглядом без перуки в звичайному житті, Бузова не змовчала: "поїхали..."

Також Politeka писала, що Кіркоров вразив дивними дитячими забавами: "ніяк філіппік не виросте"