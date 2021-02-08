Відомий російський співак Філіп Кіркоров змінив імідж і заговорив про шоу "Маска"

Філіп Кіркоров після візиту до США знову повернувся до Москви, де на нього чекали нові проекти. Одіозний співак у своєму Instagram Stories постав у новому яскравому образі і детально розповів про свої плани, пише Politeka.net.

Філіп Кіркоров вирішив додати яскравості своєму зоряному образу і з золотих відтінків перейшов на цукерковий рожевий колір. У своєму Stories він показав відео, записане в автомобілі, де він у об'ємному рожевому пальто з величезним коміром прямував на прес-конференцію.

Співак також попрацював і над своєю зачіскою і його посивілі кучері перетворилися в стильну укладку з насиченими білими пасмами, які були укладені в пишну зачіску. До того ж блиску і без того сяючому співакові надав цікавий фільтр в Instagram, завдяки якому "переливалися" не тільки очі Кіркорова, але також його волосся і білосніжна борода.

На відео Філіп Кіркоров розповів, що братиме участь у новому сезоні грандіозного шоу "Маска", а також побажав усім не боятися змінюватися і йти на ризик.

"Ну що ж, з початком тижня трудового, ми як завжди, - з корабля на бал, на прес-конференцію онлайн, присвячену відкриттю нового сезону шоу "Маска" на НТВ. Всім гарного дня, відмінного тижня і прекрасного настрою. Змінюйтеся і не бійтеся ризикувати", - сказав Філіп Кіркоров, посміхаючись на камеру.

Варто відзначити, що Філіп Кіркоров бере участь в шоу "Маска" вже не в перший раз і займав почесне крісло судді на проекті ще в 2020 році.

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