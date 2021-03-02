Знаменитый российский комик и шоумен Максим Галкин показал нарядную Аллу Пугачеву по дороге на торжество

Артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Галкин рассказал, что вечером они с Аллой Борисовной отправились на день рождения известного кутюрье Вячеслава Зайцева. Судя по всему, новое фото супружеская пара сделала в машине по дороге на праздник.

В объектив попали только лица и шеи знаменитостей, однако и по ним заметно, что пара не забыла принарядиться по случаю торжества. Так, Галкин одет в официальный костюм и пальто, а вот наряд его спутницы разглядеть сложнее.

Тем не менее в глаза сразу бросается яркий аксессуар Примадонны – красная шляпка в виде цветка с томной сеточкой, спадающей на лицо.

Галкин счастливо улыбается рядом с супругой, а Алла Борисовна выглядит серьезной и задумчивой.

«Едем поздравить с днём рождения легендарного кутюрье Вячеслава Михайловича Зайцева!», - подписал фото шоумен.

Поклонники пары тут же отреагировали на этот пост. Многие отмечают, что лицо 71-летней певицы на фото выглядит неестественно.

«Боже как Алла Борисовна хороша!», «Какая вы красивая пара», «Хорошего вечера. Алла Борисовна как всегда шикарна», «Как будто с куклой», «Простите, но может пора уже натурально стареть. Это в разы приятнее выглядит этих жутких масок», «А что у Аллы с губками?», «С бабулей!», - пишут люди.

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