В Сети сообщили о судьбе приемного сына Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой

Мало кто знал, но шесть лет назад певица стала опекуном своего внучатого племянника Жени. Родители мальчика - Влад Пугачев (сын покойного брата Аллы Борисовны) и его жена Виктория - не смогли справиться с пристрастием к алкоголю и наркотикам. У Влада отнялись ноги, а Виктория впала в кому после неудачного укола в вену, пишет КП.

Долгое время о драме в семье Пугачевой знали только близкие, но вот информация стала достоянием общественности. Оказалось, что Примадонна все взяла под свой контроль, племянника она отправила на лечение в Израиль, а мальчика забрала к себе.

Потом с маленьким Женей очень сблизился водитель певицы Игорь Польшиков. Мальчик так сроднился с помощником Аллы Борисовны, что называет его папой, а его супругу мамой. Так, вопрос о поиске для Жени приемных родителей был решен сам собой. Интересно, что в этой семье есть дети, но они уже взрослые.

Как рассказала адвокат Пугачевой Марина Мурашова, имена его новых родителей нельзя озвучивать из-за тайны усыновления. В сентябре мальчик уже идет в первый класс. В связи с этим было решено оградить его от шумихи в прессе, а также "прекратить поток публикаций и передач о нем, которые провоцирует его отец".

Алла Пугачева по-прежнему помогает своему внучатому племяннику финансово. Выходные мальчик частенько проводит в замке у Пугачевой и Галкина. Недавно певица подарила мальчику квартиру в Строгине. Видимо, туда Женя переедет после совершеннолетия.

Жизнь у отца Жени тоже кардинально изменилась. 35-летний Влад Пугачев поправил здоровье и завязал с наркотиками. Но Примадонна все равно не стала возвращать ему сына.

Два года назад мужчина снова женился. Его 36-летняя супруга Гузель приехала в Москву из Казани. В Москве Гузель работает бухгалтером. Полгода назад у пары родилась дочь, которую они назвали Аллой.

Однако после рождения младенца молодой паре пришлось срочно переезжать. Влада Пугачева и его жену выселили из квартиры в районе метро «Сокол», которую на него не так давно оформила Алла Борисовна. По словам соседей племянника Пугачевой, из-за соседней стройки по их дому пошли трещины, здание признали аварийным и всех жильцов расселили по разным районам. Влад Пугачев с женой и дочкой переехали в еще более просторные апартаменты - в квартиру в 80 квадратных метров в районе Ходынки. Средняя цена жилья подобного метража в этом доме - около 40 миллионов рублей.

Напомним, Подвыпивший Галкин и Пугачева не сдержали страсть, поразив поцелуями на камеру: "Внук и бабуля...".

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