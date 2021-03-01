У мережі бурхливо обговорюють несподіване омолодження Алли Пугачової на нових фото і відео

Як повідомляє Politeka.net, останнім часом примадонна російської естради Алла Пугачова сильно змінилася - вона здорово помолодшала і виглядає просто приголомшливо. Помітили це не тільки шанувальники артистки, а й фахівці в області краси. Так, останні пластичні операції і омолоджуючі процедури Алла Борисівни виданню "Комсомольська правда" прокоментувала відомий косметолог Марта Орлова.

За її словами, співачка точно вдається до омолоджуючих косметичних процедур, причому її зовнішність – це результат не однієї пластики, а цілого ряду втручань. Орлова вважає, що за все життя Алла Борисівна вдавалася до десятків процедур, щоб зберегти зовнішність, при цьому все на її обличчі виглядає досить гармонійно.

Сильні зміни в зовнішності Пугачової помітили і її фанати після недавно опублікованого артисткою нового знімка, на якому вона відображена в гостях у сім'ї Юдашкіних. На знімку зірка позує в компанії господині будинку Марини Юдашкіної. Цей знімок викликав бурхливе обговорення в соцмережі, тому, що на ньому 71-річна примадонна виглядає сильно молодшою і ошатною. Як видно, в гості до своїх друзів Алла Борисівна прийшла в стильних смугастих брюках широкого крою та елегантній чорній блузі, яка витончено підкреслила лінію плечей, а свій образ вона доповнила масивним поясом цікавого фасону. Багато відзначили, що у зірки нова стрижка, її волосся акуратно укладене, а ось обличчя викликало найбільше суперечок.

Обговорюють нову зовнішність Пугачової її фоловери в коментарях, багато хто, наприклад, звернув увагу, що на останніх фото губи Примадонни стали помітно об'ємнішими, а на її обличчі абсолютно відсутні зморшки, і це в 71 рік. "Прекрасна Алла Борисівна!", "Алла Борисівна все красивіше і красивіше", "Які ви красуні, будьте здорові!", "70-річні бабусі грають в молоденьких", "Роки вас не беруть, Алло Борисівно!",- пишуть в коментарях до фото Пугачової.

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