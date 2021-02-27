Співачка Алла Пугачова здивувала оновленим образом

Як передає Politeka.net, знімок з'явився на Instagram-сторінці зірки.

"В гостях у Марини і Валі Юдашкіним. Справжні друзі, це величезний подарунок долі. Спасибі Господи, за те що дав можливість знайти «своїх» і заспокоїтися", - повідомила Примадонна в підписі до посту.



На опублікованому кадрі Пугачова постала в смугастих брюках і кофті, яка оголила її плечі.

Образ співачки викликав бурхливі обговорення в мережі.

Шанувальники захопилися новою зачіскою Алли Борисівни в коментарях під постом. Деякі також помітили, що в підписі до знімка Пугачова процитувала слова з пісні Тіни Кароль.



"Алла Борисівна, виглядаєте чудово! Здоров'я Вам міцного!", "Ой, які дами красиві, просто шик!", "Очманіти від Алли Борисівни, невичерпний ідеал для мене"," рівні волосся Вас фарбують і омолоджують !! Супер Вам!", "Ого кінцівка фраза це з пісні Тіни Кароль ДО РЕЧІ)", "Бачу в почерку слова Тіни Кароль"," зачіска просто клас, вам дуже йде"," як приємно, що Вам подобається творчість Тіни Кароль))", - писали під постом Пугачової.

Нагадаємо, що усміхнена Пугачова перестаралася з пластикою, від зморшок не залишилося і сліду:"починається весна".

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