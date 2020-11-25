Популярная фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила формами в облегающем наряде

29-летняя красотка любит демонстрировать результаты своих постоянных тренировок, не стесняясь выбирать для этого даже самые откровенные образы. Как сообщает Politeka.net, она поделилась новым фото, на котором показала фигуру, в своем Инстаграм.

На снимке Мишура позирует в раздевалке перед зеркалом в коротком черно-белом топе и спортивных лосинах, которые обтягивают ее стройные ноги и позволяют продемонстрировать накачанные ягодицы. Красотка развернулась в пол-оборота, чтобы показать свою фигуру в более выгодном ракурсе. Ее рельефный пресс и проработанные бицепсы выглядят действительно впечатляюще.

«Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа», - написала Юлия в подписи к своему фото.

При этом в комментариях обратили внимание на то, что модель на этом снимке выглядит не совсем так, как обычно.

«На себя здесь не похожа», - отметила поклонница.

Ранее мы писали, что Мишура показала фото, на котором позирует в кофте, которую решила задрать по самый бюст.

Образ девушка дополнила трусиками, которые можно заметить снизу. Мишура не стеснялась и хвасталась рельефным прессом и пышным бюстом, который частично был виден. Благодаря этому кадр получился довольно провокационным и соблазнительным.

"Это пятница, детка", - написала девушка под своим фото.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура задрала кофту, восхищая рельефом: "Это пятница, детка".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель Юлия Мишура обтянула рельефы веревочками бикини: "Выкованная из стали".

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура в стильном костюме поделилась самым сокровенным: "Мы все ближе к...".