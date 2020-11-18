Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала свой победный образ

На фото красотка позировала в светлом купальнике, который частично состоял из веревочек. Образ модель дополнила босоножками, а одной рукой держала медаль, которая свисала с шеи. Фигура у Юлии была подсушенной и рельефной, ведь Мишура готовилась к международному чемпионату мира. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Чемпионат Мира. 2015 год. Тайланд", - подписала фотографию девушка.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: “Выкованная из стали, максимальная мощь”

Сообщалось, что известная фитнес-модель Юлия Мишура рассказала о грядущем приятном событии в ее семье.

Девушка позирует в стильном черном спортивном костюме на фоне серых бетонных стен новостроя. Судя по хэштегам, уже вскоре Юлия переедет в жилой комплекс «Файна Таун» на Нивках. Она с нетерпением ждет завершения ремонта и новоселья, о чем свидетельствует и подпись к фото.

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На снимке модель позирует в белых трусиках и леопардовом топе. Она стоит, согнувшись, а ее грудь, кажется, сейчас выпадет из белья на радость фанатам.

«Такая погода, что заправлять кровать вообще нет смысла. Всё-таки я #солнцезависимая», – подписала снимок обладательница роскошной фигуры.

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