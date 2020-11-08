Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя и своего супруга

На фото красотка позирует в желтом топе и штанах. Мишура стояла боком и хвасталась рельефной спиной и упругой пятой точкой. Рядом находился мужчина - муж Юлии. Мускулистый красавчик был в шортах и футболке и снимал себя с женой в зеркало. На втором фото мужчина уже показывал большой бицепс, а съемкой занялась фитнес-модель. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друг друга мотивируем", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали всего один комментарий: "Вау, классная семья".

Сообщалось, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура сделал хмурое субботнее утро поистине горячим.

На снимке Юлия позирует в одних черных трусиках, едва прикрыв грудь руками. Она демонстрирует идеальную фигуру без грамма жира, которая является результатом ее многочасовых тренировок и здорового образа жизни. На фото просматриваются подкачанные формы красотки.

Мы писали, что известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя на радость фанатов.

На фото красотка позировала в оранжевом топе и лосинах, а образ дополнила стильными кроссовками. Волосы у девушки были собраны назад, а показалась красотка на лавочке, задрав одну ногу.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура разгорячила аппетитным телом у себя в ванной

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