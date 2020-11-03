Фитнес-модель Юлия Мишура похвалилась идеальным телом в обтягивающем наряде

Как пишет Politeka.net, красотка опубликовала селфи из раздевалки спортзала на своей странице в соцсети "Инстаграм". Она часто показывает результаты своих тренировок и мотивирует подписчиков своими формами. На этот раз Юлия Мишура надела леопардовый топ, который обнажил ее плоский живот, а также тесные серые легинсы, подчеркнувшие мускулистые ноги.

Спортсменка сфотографировалась на фоне шкафчиков, приняв соблазнительную позу - она выставила одну ногу вперед, слегка наклонилась и оттопырила пятую точку. Свободную руку модель положила на внутреннюю часть бедра, сделав акцент на своих упругих мышшцах, развитых упорными тренировками. На снимке Юлия Мишура выглядит слегка напряженной, будто хищница на охоте. Пользователи соцсети не смогли прокомментировать снимок, потому что автор выложила его в сториз.

Ранее фитнес-модель разместила в соцсети другой откровенный снимок со своих тренировок. Юлия Мишура предстала перед поклонниками в оранжевом топе и матово-черных лосинах, спортивный наряд она дополнила серебристыми кроссовками. Волосы красавиа собрала сзади, и в таком виде расселась на скамье в раздевалке и задрала одну ногу, чтобы сделать селфи.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура упаковала упругости в узенький топ

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