Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя на радость фанатов

На фото красотка позировала в оранжевом топе и лосинах, а образ дополнила стильными кроссовками. Волосы у девушки были собраны назад, а показалась красотка на лавочке, задрав одну ногу. Звезда снимала себя на телефон в зеркало и ее совсем не смущало то, что из топа кое-что прямо выпирает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Больше недели без тренировок, тяжело, блин", - написала красотка под фото.

Фанаты ничего не писали под публикацией и поставили более ста лайков, но так и хочется добавить: "Мотивируешь"

Сообщалось, что популярная фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила спортивной формой во время тренировки.

Юлия Мишура позирует в спортивном лифчике и обтягивающих синих штанах, которые подчеркнули ее идеально стройную фигуру и мускулистое тело. Девушка выбрала очень короткий топ, продемонстрировав поклонникам плоский животик и заметный пресс, а также внушительный бюст. Сразу видно - вот это тело, созданное упорными стараниями.

Мы писали, что 29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула мускулистым телом в спортзале.

Сейчас эффектная красотка является довольно успешным блогером и делиться с аудиторией снимками подтянутого тела и раздает советы по приведению своего организма в спортивную форму.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура показала идеальное тело в постели

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