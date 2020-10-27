Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя на радость фанатов
На фото красотка позировала в оранжевом топе и лосинах, а образ дополнила стильными кроссовками. Волосы у девушки были собраны назад, а показалась красотка на лавочке, задрав одну ногу. Звезда снимала себя на телефон в зеркало и ее совсем не смущало то, что из топа кое-что прямо выпирает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Больше недели без тренировок, тяжело, блин", - написала красотка под фото.
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Фанаты ничего не писали под публикацией и поставили более ста лайков, но так и хочется добавить: "Мотивируешь"
Сообщалось, что популярная фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила спортивной формой во время тренировки.
Юлия Мишура позирует в спортивном лифчике и обтягивающих синих штанах, которые подчеркнули ее идеально стройную фигуру и мускулистое тело. Девушка выбрала очень короткий топ, продемонстрировав поклонникам плоский животик и заметный пресс, а также внушительный бюст. Сразу видно - вот это тело, созданное упорными стараниями.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура показала идеальное тело в постели
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