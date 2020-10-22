Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя на радость фанатов
На фото Юлия показала себя совсем без одежды, прикрыв себя только серыми трусиками. Мишура оставила волосы распущенными, а показалась довольно близко. Звезда без стыда демонстрировала рельефное тело, прикрывая руками только бюст. Фото вышло довольно соблазнительным и мотивирующим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро мир, счастье, новый день", - подписала фотографию тэгами Юлия.
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Фанаты поставили почти 200 лайков и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Пушка".
Ранее мы сообщали, что популярная украинская фитнес-модель Юлия Мишура поразила фанатов, показав упругие формы в одной майке.
«Внутри каждой женщины живет еще одна мадам, с которой знакомят не сразу и не всех», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке видно Мишуру, которая позирует в одной майке без белья. При этом рядом с ней якобы стоит ее уменьшенная копия, но все в той же майке.
Сообщалось, что 29-летняя фитнес-модель Юлия Мишура сверкнула мускулистым телом в спортзале.
Так, на последних фото, которые она разместила на странице в Инстаграм, Мишура показала упругие формы во время занятий в спортзале.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура упаковала упругие формы в тесный топ без белья
А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура в белых трусиках поразила рельефами
Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках показала свое главное достоинство