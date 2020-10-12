Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя на радость фанатов
На фото Мишура позировала без одежды, оставив только белые трусики. Модель стояла боком к объективу камеры, демонстрируя подтянутое тело. Волосы Юлия оставила распущенными, показавшись в кровати. Звезда прикусила пальчик, делая снимок максимально жарким, так и хочется сказать: "Мотивируешь, идеальный ракурс". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро", - в тэгах написала звезда.
Женька из «Сватов» похвасталась подросшим сыном на нежном фото: «Прям веет любовью»
С мужем Дорофеевой Дантесом случилась беда, появились фото: «Ребят, будьте осторожнее!»
Заморозки ворвутся в Украину: озвучена дата, после которой погода резко переменится
Подвыпившая Анфиса Чехова козырнула сочным телом в купальнике и наболтала лишнего: "можно отъесться и..."
Фанаты поставили почти 200 лайков и написали один комментарий: "Красотка".
Мы писали, что отечественная фитнес-модель Юлия Мишура показала свои упругие места во время тренировки в спортзале.
Юлия была в розовых топике и облегающих лосинах, черный корсет под грудью на талии тянулся по спине и поддерживал ее во время приседаний со штангой, восхищая тысячи фанатов. Узкие лосины смотрелись просто безупречно на упругих ягодицах.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках восхитила рельефным телом
Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура взбудоражила видом в спортзале, забыв про бюстгальтер
А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура изумила изгибами в спортзале