Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя на радость фанатов

На фото Мишура позировала без одежды, оставив только белые трусики. Модель стояла боком к объективу камеры, демонстрируя подтянутое тело. Волосы Юлия оставила распущенными, показавшись в кровати. Звезда прикусила пальчик, делая снимок максимально жарким, так и хочется сказать: "Мотивируешь, идеальный ракурс". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - в тэгах написала звезда.

Фанаты поставили почти 200 лайков и написали один комментарий: "Красотка".

Сообщалось, что украинская модель Юлия Мишура недавно стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами. Девушка часто хвастается своим шикарным телом в Инстаграме, радуя армию фанатов, которая за ней следит.

Мы писали, что отечественная фитнес-модель Юлия Мишура показала свои упругие места во время тренировки в спортзале.

Юлия была в розовых топике и облегающих лосинах, черный корсет под грудью на талии тянулся по спине и поддерживал ее во время приседаний со штангой, восхищая тысячи фанатов. Узкие лосины смотрелись просто безупречно на упругих ягодицах.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках восхитила рельефным телом

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