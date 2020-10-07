Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала, чем занята в спортзале
На фото Юлия позировала в черных лосинах, топе и кроссовках. Звезда оставила волосы распущенными, а сама развернулась спиной к объективу камеры. Девушка села на гимнастический мяч, расположившись возле беговых дорожек. Модель без стыда демонстрировала рельефную спину и пятую точку, так и хочется добавить: "Лучший вид". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Доброе утро", - подписала фотографию Юлия.
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Фанаты поставили более 150 лайков и написали комментарии:
"Возьму фото себе в профиль. Это на конкурс", "Огонь".
Ранее мы сообщали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура продемонстрировала идеальную фигуру.
Спортсменка с завидной регулярностью хвастается формами в своем Инстаграм. Красотка опубликовала фото, выставив напоказ упругий животик.
Игривая модель приподняла кофту с принтом в виде звездочек. Мишура сжала руками оголенный бюст.
Мы писали, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в белой футболке.
Девушка сделала сочные снимки на улице. Она позировала в джинсах и белой футболке, под которую забыла надеть нижнее белье. Большая грудь модели просвечивалась через тонкую ткань.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура показала упругие бедра в тесных лосинах
Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура без лишней одежды вскружила голову рельефами
А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура в тесных лосинах показала, что проделывает со штангой в руках