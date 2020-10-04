Украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала свои упругие места во время тренировки в спортзале
Звезда продемонстрировала невероятные формы, поднимая штангу, передает Politeka.net. Модель выбрала для занятий яркий костюм. (Чтобы посмотреть видео, досролльте до конца страницы)
Юлия была в розовых топике и облегающих лосинах, черный корсет под грудью на талии тянулся по спине и поддерживал ее во время приседаний со штангой.
Обтягивающие лосины смотрелись просто безупречно на упругих ягодицах. Юлия, не отрывая пяток приседала с тяжестью в руках и смотрела вперед.
В ушах спортсменки были беспроводные наушники, это стало видно благодаря волосам, собранным в хвост.
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За час пост посмотрели более 200 раз, но он не получил ни одного комментария.
Стоит отметить, что сейчас на страницу фитнес-модели подписаны 19,7 тысяч человек.
Напомним, Юлия Мишура является победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который проходил в Варшаве.
В 2016 году украинка выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.
Ранее мы писали, что Юлия Мишура позировала в одних джинсах. Звезда подошла к камере поближе, чтобы лучше показать свою идеальное тело.
Красотка прикрыла грудь рукой с чашечкой кофе. Рельефный пресс и стройная талия.
Напомним также, что Юлия Мишура позировала в джинсах и белой футболке, под которую забыла надеть нижнее белье. Большая грудь модели просвечивалась через тонкую ткань, что придало особой пикантности фото.
Напомним, что фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах: "Какая упругая".
Как сообщала Politeka, Юлия Мишура взбудоражила видом на улице: "Аппетитная штучка".
Также Politeka писала, что Юлия Мишура восхитила видом на кухне: таким формам лифчик не нужен.