Українська фітнес-модель Юлія Мішура показала свої пружні місця під час тренування в спортзалі

Зірка продемонструвала неймовірні форми, піднімаючи штангу, передає Politeka.net. Модель вибрала для занять яскравий костюм. (Щоб подивитися відео, досрольте до кінця сторінки)

Юлія була в рожевих топіку і облягаючих лосинах, чорний корсет під грудьми на талії тягнувся по спині і підтримував її під час присідань зі штангою.

Обтягуючі лосини виглядали просто бездоганно на пружних сідницях. Юлія, не відриваючи п'ят присідала з вагою в руках і дивилася вперед.

У вухах спортсменки були бездротові навушники, це стало видно завдяки волоссю, зібраному у хвіст.

За годину пост подивилися понад 200 разів, але він не отримав жодного коментаря.

Варто відзначити, що зараз на сторінку фітнес-моделі підписані 19,7 тисяч осіб.

Нагадаємо, Юлія Мішура є переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який проходив у Варшаві.

У 2016 році українка виграла Чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.

Раніше ми писали, що Юлія Мішура позувала в одних джинсах. Зірка підійшла до камери ближче, щоб краще показати своє ідеальне тіло.

Красуня прикрила груди рукою з чашкою кави. Рельєфний прес і струнка талія.

Нагадаємо також, що Юлія Мішура позувала в джинсах і білій футболці, під яку забула надіти нижню білизну. Великі груди моделі просвічувалися через тонку тканину, що додало особливої пікантності фото.

Нагадаємо, що фітнес-модель Юлія мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах:"яка пружна".

Як повідомляла Politeka, Юлія мішура розбурхала видом на вулиці:"апетитна штучка".

Також Politeka писала, що Юлія мішура захопила видом на кухні: таким формам ліфчик не потрібен.