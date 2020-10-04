Українська фітнес-модель Юлія Мішура показала свої пружні місця під час тренування в спортзалі
Зірка продемонструвала неймовірні форми, піднімаючи штангу, передає Politeka.net. Модель вибрала для занять яскравий костюм. (Щоб подивитися відео, досрольте до кінця сторінки)
Юлія була в рожевих топіку і облягаючих лосинах, чорний корсет під грудьми на талії тягнувся по спині і підтримував її під час присідань зі штангою.
Обтягуючі лосини виглядали просто бездоганно на пружних сідницях. Юлія, не відриваючи п'ят присідала з вагою в руках і дивилася вперед.
У вухах спортсменки були бездротові навушники, це стало видно завдяки волоссю, зібраному у хвіст.
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За годину пост подивилися понад 200 разів, але він не отримав жодного коментаря.
Варто відзначити, що зараз на сторінку фітнес-моделі підписані 19,7 тисяч осіб.
Нагадаємо, Юлія Мішура є переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який проходив у Варшаві.
У 2016 році українка виграла Чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.
Раніше ми писали, що Юлія Мішура позувала в одних джинсах. Зірка підійшла до камери ближче, щоб краще показати своє ідеальне тіло.
Красуня прикрила груди рукою з чашкою кави. Рельєфний прес і струнка талія.
Нагадаємо також, що Юлія Мішура позувала в джинсах і білій футболці, під яку забула надіти нижню білизну. Великі груди моделі просвічувалися через тонку тканину, що додало особливої пікантності фото.
Нагадаємо, що фітнес-модель Юлія мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах:"яка пружна".
Як повідомляла Politeka, Юлія мішура розбурхала видом на вулиці:"апетитна штучка".
Також Politeka писала, що Юлія мішура захопила видом на кухні: таким формам ліфчик не потрібен.