Известная фитнес-модель Юлия Мишура, показала горячие игры с мужем

Знаменитая украинка решила разместить в своем Инстаграм фото с мужем, на котором позирует обнаженной, пишет Politeka.net. Звезда была топлес, при этом супруг встал сзади и обнял красотку за грудь.

Юлия была в одних черных трусиках, на ее шее блестело украшение. Звезда сделала две косички и макияж с акцентом на пышные ресницы. Она улыбалась и прикрыла глаза будто от наслаждения.

Мужчина прикрыл бюст звезды своей татуированной рукой. Супруг улыбался, при этом модель игриво потрогала его за ушко.

"Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена. 🥰❤️😈 Джордж Бернард Шоу", - подписала столь откровенное фото модель.

Почти за 10 минут пост собрал около 50 лайков и немного комментариев.

"Уваввввввввва😍😍😍😍😍😍", - написала одна из пользовательниц сети, которая, казалось, потеряла дар речи от увиденного.

Напомним, Юлия Мишура позировала в топе и лосинах. Рядом с Юлией можно увидеть мускулистого мужчину. Девушка собрала волосы в хвост, а сама развернулась, демонстрируя свой "орешек". Мишура уже показала свой пресс. Как можно заметить, грудь прямо выпирает из топа.

Ранее сообщалось, что Юлия Мишура предстала топлес. Звезда прикрыла непышную грудь рукой. При этом часть бюста выглядывала из-под ладони.

Фигуристая красотка надела леопардовые трусики на толстой резинке, натянув ее выше бедер.

Звезда слегка выгнулась, отставив бедро в сторону. Видны рельефные ножки модели.

Напомним, что фитнес-модель пошалила на полу в самых жарких позах: "Самая красивая бунтарка".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

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