Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась рельефами, смело обнажившись перед камерой
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одних белых трусиках.
Обладательница завидных мышц сняла верх, прикрыв грудь рукой. Мишура сфотографировала свое отражение в зеркале, приняв соблазнительную позу. Рельефная красотка любит демонстрировать успехи после спортзала - это горячее фото не стало исключением. Девушка показала свое фантастическое тело: идеальные "кубики" и мощные бицепсы.
В подписи к снимку Юлия призналась, о чем сейчас мечтает: "Настроение #хочунаморе ✈️🌊🌞🥰"
За несколько часов фото собрало более двухсот лайков. А некоторые успели прокомментировать: "Ты супер красотка!!!❤️❤️❤️🔥".
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Ранее мы сообщали, Мишура в черном топе и шортах позировала на недавнем фото перед зеркалом. Модель в очередной раз похвасталась фигурой, которая у красотки просто класс. Юлия в один момент задрала шорты, демонстрируя идеальные ягодицы. Звезда была в спортзале, ведь рядом можно увидеть различные тренажеры.
Фанаты посмотрели видео более 200 раз и не успели написать комментарии, но так и хочется сказать: "Орех на пять".
Кроме того, мы рассказывали, как Мишура позировала в трусиках и футболке, под которой не было видно лифчика. Юлия подняла топ, засветив пышную грудь. Девушка без стеснения показала свое тело, развернувшись пятой точкой к камере.
"Сияй", - написала модель под фото.
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