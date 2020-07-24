Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась рельефами, смело обнажившись перед камерой

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одних белых трусиках.

Обладательница завидных мышц сняла верх, прикрыв грудь рукой. Мишура сфотографировала свое отражение в зеркале, приняв соблазнительную позу. Рельефная красотка любит демонстрировать успехи после спортзала - это горячее фото не стало исключением. Девушка показала свое фантастическое тело: идеальные "кубики" и мощные бицепсы.

В подписи к снимку Юлия призналась, о чем сейчас мечтает: "Настроение #хочунаморе ✈️🌊🌞🥰"

За несколько часов фото собрало более двухсот лайков. А некоторые успели прокомментировать: "Ты супер красотка!!!❤️❤️❤️🔥".

Ранее мы сообщали, Мишура в черном топе и шортах позировала на недавнем фото перед зеркалом. Модель в очередной раз похвасталась фигурой, которая у красотки просто класс. Юлия в один момент задрала шорты, демонстрируя идеальные ягодицы. Звезда была в спортзале, ведь рядом можно увидеть различные тренажеры.

Фанаты посмотрели видео более 200 раз и не успели написать комментарии, но так и хочется сказать: "Орех на пять".

Кроме того, мы рассказывали, как Мишура позировала в трусиках и футболке, под которой не было видно лифчика. Юлия подняла топ, засветив пышную грудь. Девушка без стеснения показала свое тело, развернувшись пятой точкой к камере.

"Сияй", - написала модель под фото.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила бесстыжие танцы, сняв штаны

Также Politeka писала, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура посветила упругими местами в одних трусиках

А еще Politeka сообщала, что украинская фитнес-модель с невероятными формами заставит покраснеть даже зеркало