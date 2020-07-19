Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала себя, порадовав фанатов

На кадрах Мишура позирует в трусиках и футболке, под которой не видно лифчика. Юлия подняла ее, показывая пышную грудь. Девушка без стеснения показала свое тело, развернувшись пятой точкой к камере. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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"Сияй", - написала красотка под фото.

Фанаты посмотрели видео более 900 раз и не написали комментарии, но так и хочется сказать: "Шикарно, чертовка".

Ранее мы сообщали, что известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура без стеснения предстала топлес.

На фото модель позировала топлес. Звезда прикрыла пышную грудь рукой. При этом часть бюста выглядывала из-под ладони. 

Фигуристая красотка надела леопардовые трусики на толстой резинке, натянув ее выше бедер. 

Звезда слегка выгнулась, отставив бедро в сторону. Видны рельефные ножки модели. 

Сообщалось, что известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура покорила формами в соблазнительном виде.

Юлия была раздетой по пояс и прикрывала большую грудь рукой. Нельзя не обратить внимания на накаченные руки, а также пресс с кубиками. На руке модели блестели браслеты. 

Мишура надела мини-шортики, которые оголили виды на упругие и рельефные ножки. Звезда убрала волосы в высокий пучок, чтобы не мешали. 

Напомним, украинская фитнес-модель с невероятными формами заставит покраснеть даже зеркало

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