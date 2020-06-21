Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура предстала в спортивном, однако, и в соблазнительном виде
Звезда любит эпатировать публику и уже много раз публиковала откровенные фото, ведь ей нечего стесняться, передает Politeka.net.
Украинская знаменитость надела короткую маечку без белья. Тонкая ткань обтянула прелести звезды и были видны самые интимные места.
Также звезда стояла у зеркала в трусиках и кроссовках.
Такой откровенный наряд позволил насладиться видами не только на большую грудь, но и тонкую талию, накаченные пресс и упругие ягодицы.
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Видно, какие у Юлии рельефные ножки и руки, что вызывает только восхищение.
Образ звезды завершили различные украшения.
Звезда забрала волосы в большой и высокий пучок. Она навела камеру на зеркало и улыбалась.
За три часа пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.
"Хорошая форма 😍😍😍", "Какая аппетитная 👌🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который проходил в Варшаве в начале этого года.
Ранее сообщалось, что Юлия Мишура показала, как качает мышцы на тренажере в спортзале.
Оператор снимал красотку со спины, показав самые аппетитные места.
Модель была в облегающих топе и леггинсах, подчеркнувшие ее достоинства, в частности, упругие ягодицы.
Ранее мы писали, что Юлия Мишура разделась по пояс и прикрывала большую грудь рукой. Нельзя не обратить внимания на накаченные руки, а также пресс с кубиками. На руке модели блестели браслеты.
Напомним, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура разделась и сверкнула внушительными рельефами: "Ого!"
Как сообщала Politeka, фитнес-модель впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".
Также Politeka писала, что фитнес-модель превзошла аппетитных красоток в одном белье: "Соблазняет до упада".