Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура предстала в спортивном, однако, и в соблазнительном виде 

Звезда любит эпатировать публику и уже много раз публиковала откровенные фото, ведь ей нечего стесняться, передает Politeka.net

Украинская знаменитость надела короткую маечку без белья. Тонкая ткань обтянула прелести звезды и были видны самые интимные места. 

Также звезда стояла у зеркала в трусиках и кроссовках.

Такой откровенный наряд позволил насладиться видами не только на большую грудь, но и тонкую талию, накаченные пресс и упругие ягодицы. 

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Видно, какие у Юлии рельефные ножки и руки, что вызывает только восхищение. 

Образ звезды завершили различные украшения. 

Звезда забрала волосы в большой и высокий пучок. Она навела камеру на зеркало и улыбалась. 

За три часа пост собрал более 400 лайков и немного комментариев. 

"Хорошая форма 😍😍😍", "Какая аппетитная 👌🔥", - написали пользователи сети. 

Отметим, Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который проходил в Варшаве в начале этого года. 

Ранее сообщалось, что Юлия Мишура показала, как качает мышцы на тренажере в спортзале. 

Оператор снимал красотку со спины, показав самые аппетитные места. 

Модель была в облегающих топе и леггинсах, подчеркнувшие ее достоинства, в частности, упругие ягодицы. 

Ранее мы писали, что Юлия Мишура разделась по пояс и прикрывала большую грудь рукой. Нельзя не обратить внимания на накаченные руки, а также пресс с кубиками. На руке модели блестели браслеты. 

Напомним, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура разделась и сверкнула внушительными рельефами: "Ого!"

Как сообщала Politeka, фитнес-модель впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

Также Politeka писала, что фитнес-модель превзошла аппетитных красоток в одном белье: "Соблазняет до упада".