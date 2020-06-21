Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура предстала в спортивном, однако, и в соблазнительном виде

Звезда любит эпатировать публику и уже много раз публиковала откровенные фото, ведь ей нечего стесняться, передает Politeka.net.

Украинская знаменитость надела короткую маечку без белья. Тонкая ткань обтянула прелести звезды и были видны самые интимные места.

Также звезда стояла у зеркала в трусиках и кроссовках.

Такой откровенный наряд позволил насладиться видами не только на большую грудь, но и тонкую талию, накаченные пресс и упругие ягодицы.

Видно, какие у Юлии рельефные ножки и руки, что вызывает только восхищение.

Образ звезды завершили различные украшения.

Звезда забрала волосы в большой и высокий пучок. Она навела камеру на зеркало и улыбалась.

За три часа пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Хорошая форма 😍😍😍", "Какая аппетитная 👌🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, Юлия Мишура стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который проходил в Варшаве в начале этого года.

Ранее сообщалось, что Юлия Мишура показала, как качает мышцы на тренажере в спортзале.

Оператор снимал красотку со спины, показав самые аппетитные места.

Модель была в облегающих топе и леггинсах, подчеркнувшие ее достоинства, в частности, упругие ягодицы.

Ранее мы писали, что Юлия Мишура разделась по пояс и прикрывала большую грудь рукой. Нельзя не обратить внимания на накаченные руки, а также пресс с кубиками. На руке модели блестели браслеты.

Напомним, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура разделась и сверкнула внушительными рельефами: "Ого!"

Как сообщала Politeka, фитнес-модель впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

Также Politeka писала, что фитнес-модель превзошла аппетитных красоток в одном белье: "Соблазняет до упада".