Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала себя, порадовав фанатов

На фото Мишура стояла в красных штанах и топе. У красотки довольно пышный бюст, поэтому он еле вместился в такую обтягивающую ткань. Девушка улыбалась и смотрела в телефон, пока снимала себя в зеркало. Образ Юлия дополнила наушниками, а волосы собрала в хвост. Модель позировала в дамской комнате, как можно заметить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 200 лайков и обычно пишут хвалебные комментарии под снимками красотки: "Love it!", "Красотка", "Отличная фигура".

Ранее мы сообщали, что известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура показала, как занимается спортом.

Модель была в облегающих топе и леггинсах, подчеркнувшие ее достоинства, в частности, упругие ягодицы. Юлия посматривала в камеру через плечо, выставив пятую точку назад и тем самым будто заигрывая с подписчиками.

Сообщалось, что украинская модель Юлия Мишура недавно стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.

Девушка часто хвастается своим шикарным телом в Инстаграме.

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