Известная фитнес-модель Таня Федосеева показала необычный жаркий образ и поинтересовалась пикантным вопросом

На фото красавица стоит на коленках на диване, развернувшись пятой точкой к камере. Татя была в этот раз в красной футболке и миниатюрном белье, которое можно заметить, так как штанов у звезды не оказалось. На втором фото Федосеева потянула рукой за ниточку, из которой состояли ее трусики, добавив еще больше пикантности кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пиратская Красота. Вы уже увеличили масштаб?", - написала Таня под фото.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Конечно, сначала увеличьте масштаб, а потом прочитайте подпись", "Красивая всегда", "Ух ты ... потрясающие фото действительно супер ... абсолютно потрясающе у тебя классный вторник. Сумасшествие", "Произведение искусства, которое должно быть выставлено в музее".

Ранее мы сообщали, что украинская фитнес-модель Татьяна Федосеева порадовала подписчиков откровенными фото.

На снимках спортсменка практически всегда обнаженная - девушке и вправду есть что показать.

Так, украинка в Инстаграме часто показывает свою фигуру без одежды.

"Бомба", " Красивая женщина, очень приятно смотреть", " Вау да вы и одежду носите, удивлен", - пишут в комментариях.

Напомним, украинская фитнес-модель Федосеева показала все свои прелести в купальнике

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