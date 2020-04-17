Украинская фитнес-модель Татьяна Федосеева любит публиковать очень откровенные фото

На снимках спортсменка практически всегда обнаженная - девушке и вправду есть что показать, сообщает Politeka со ссылкой на Instagram украинки.

Так, украинка в Инстаграме часто показывает свою фигуру без одежды.

К слову, модель из Запорожья, ей 32 года. Раньше выступала на фитнес-турнирах.

У девушки более 44 тысяч подписчиков, котрые пишут слова восхищения в комментариях.

"Танечка, ну каждый раз испытываю чувство глубокого удовлетворения, когда имею честь созерцать столь прекрасное создание!", "Как всегда бомба!!!", "Красота,это когда ничего лишнего", "сочная какая".

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Дэниз любит баловать подписчиков откровенными фото.

У спортсменки более 283 тысяч подписчиков.

Ее фото набирают тысячи лайков и комментариев.

Спортсменке есть чем похвастаться, и она не стесняется примерять на себе откровенные наряды.

К слову, известная фитнес-модель Люсия Яворчекова, снялась в соблазнительной фотосессии

Девушка любит баловать своих фолловеров и часто публикует пикантные фото.

Так, недавно фитоняшка прогулялась у себя дома обнаженной, и конечно же похвасталась фотографией подписчикам.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.