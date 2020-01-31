Знаменитая американская фитнес-модель Николь Амато решила принять участие в конкурсе бодиарта перед Супербоулом

36-летняя уроженка Гавайев похвасталась своим достаточно откровенным рисунком, сразив наповал своих поклонников. Модель представила свое интимное место в виде мяча для американского футбола со шнуровкой в самом низу.

"Как вы думаете, меня выберут? Я слышала, что будет конкурс красоты на лучшей вечеринке перед Super Bowl Sunday", - подписала свое фото красотка.

Стоит отметить, что модель позирует абсолютно голой,ее тело лишь покрыто краской, а интимные места прикрывает тоненький шнурок. Судя по ее остальным фотографиям в социальной сети, аппетитная Николь раздевается для фотосессий уже не первый раз.

Супербоулом в американском футболе называется финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки. Игра и сопутствующее ей празднование на протяжении многих лет Super Bowl Sunday (воскресенье Супербоула) де-факто стали национальным праздником в США.

Как ранее мы писали, Ирина Морозюк предстала в образе, вероятно, главного подарка у новогодней елки. Модель позировала в алом кружевном белье с очень "открытым" низом бельевого комплекта - на месте трусиков пестрели пару полосочек и красный бант.

Более того, образ женщина дополнила ярким макияжем, обувью в тон "наряда" на шпильке, а на голове эпатажной дамы красовался огромный алый бант - такая себе праздничная кукла у главного атребута новогодних праздников.

Эффектная блондинка присела, подогнув колени и "оттопырила" свое главное достоинство в виде подкачанных ягодиц. Стоит ли говорить о реакции поклонников - все, как один восторгаются фантазией и пышными формами любительницы откровенных кадров.

Напомним, что Зинченко одним словом высказался об уходе Ракицкого, ошарашив украинцев.

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