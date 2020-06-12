Известная украинская фитнес-модель Таня Федосеева показала себя без лишних украшений

На первом фото красотка стала на четвереньки на пляже и показывала свою пятую точку, развернувшись ею к камере. Таня была в бикини, а образ дополнила черными очками. Можно заметить, что тело было влажным, что сделало фотографию максимально жаркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото девушка уже показала себя пляже совсем без одежды. Федосеева соблазнительно выгнулась и продемонстрировала всем свою красоту, от которой фанаты сошли с ума.

Фотографии собрали тысячи лайков и множество комментариев:

"Хочу на море", "Надо без черных точек", "А где так можно", "Черные точки совсем не в тему...", Хорошие пропорции и грех прятать такое тело".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери поиграла на камеру своими прелестями.

Лифчик практически не видно под прозрачным пеньюаром. Последний был коротким и позволил полюбоваться накаченными ножками Аны. Пеньюар украшал белый пушок.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречной фигурой во время новой фотосессии, которую устроила в прозрачном белье.

Так, Чери позирует на природе в прозрачном белье, прикрывая руками внушительные объемы. Кроме того, звезда решила томно поиграть взглядом на камеру, демонстрируя невероятную красоту.

Напомним, бесстыжая хозяйка самых красивых ягодиц засветила прелести в прозрачном белье

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