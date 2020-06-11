Американская фитнес-модель Ана Чери показала, как держит свою великолепную форму

Красотка завела в Инстаграм аккаунт, где показывает, как выполнять те или иные упражнения, сообщает Politeka.net.

На одном из последних видео звезда предстала в своих фирменных топе и леггинсах. Комплект подчеркнул идеальные формы модель. А пикантности добавила молния на топике. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Завершили образ кепка и аккуратная цепочка с кулоном на шее.

Началось видео с разогревания мышц, затем пошли приседания.

Далее модель поднимала гирю, качала пресс и отжималась от пола, а результату можно позавидовать.

Ана не только показала, как выполнять упражнения, но и подробно рассказала о технике.

За 17 часов кадры собрали почти 30 тысяч просмотров и много комментариев. Люди благодарили модель за полезное видео, а также делали много комплиментов ее шикарной фигуре.

Напомним, Ана Чери надела крохотный купальник. Верх бикини обтянул большую грудь и немного задрался на ней. Лямка тянулась вверх по плечу и придавала образу оригинальности.

Тонкую талию выделил поясок, тянущийся от маленьких плавок-бикини.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в практически невидимом белье и топе прямо на улице, застыв в горячей позе.

При этом звезда не забыла надеть на голову кепку из-за сильной жары. Ее поклонники были в восторге от идеальных форм кумира.

Напомним также, что Ана Чери сидела на коленках в профиль на кровати и танцевала, повернувшись головой к камере. На фото можно легко оценить не только пятую точку красавицы, но и бюст, который еле поместился в обтягивающую ткань.

Напомним, сногсшибательная Ана Чери посветила цветочками в полупрозрачном платье

Также Politeka писала, что Ана Чери прогулялась вечером на улице в одном белье из бархата

А еще Politeka сообщала, что Ана Чери в образе роскошной куклы Барби "поджарила булочки" на пляже