Молодая американская фитнес-модель Соммер Рэй подразнила поклонников откровенными снимками на грани

Как передает Politeka.net, серию фотографий звезда Инстаграма опубликовала у себя в сети. Красотка решила прибраться дома и помыть окна. Но для уборки модель выбрала весьма пикантный наряд. Она надела зеленую рубашку на голое тело и короткие шортики. Девушка мыла окна и соблазнительно смотрела в кадр. На некоторых фото рубашка раскрывалась настолько, что поклонники смогли рассмотреть грудь модели. Таким образом Соммер Рэй дала практический совет всем девушкам касательно того, как нужно выглядеть во время уборки.

«Дайте мне знать, если кто-нибудь из вас захочет узнать мои тарифы на уборку», - пошутила звезда.

За день пост красотки собрал более 640 тысяч лайков. В комментариях юной модели оставили массу комплиментов.

«Ты милая», «Королева», «Сегодня так жарко, что мне пришлось раздеться», «Вы красивее, чем цветы», «Ты можешь убирать мой дом летом», «Как звезда», «Убери мою комнату, пожалуйста», «Ничего себе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Соммер Рэй похвасталась идеальными формами во время фотосессии в роскошном доме. Девушка была одета в топ-корсет и белоснежное белье.

Напомним, что фигуристая Соммер Рэй пошалила на полу в самых жарких позах: "Самая красивая бунтарка".

Как сообщала Politeka, молодая фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

Также Politeka писала, что Соммер Рэй превзошла аппетитных красоток в одном белье: "Соблазняет до упада".