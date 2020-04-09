Украинская модель Юлия Мишура недавно стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.
28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.
Девушка часто хвастается своим шикарным телом в Инстаграме.
Мокрая Асмус распахнула рубашку и поразила прелестями: «О да»
Актеры сериала Великолепный век изменились до неузнаваемости: как теперь выглядят звезды
Соблазнительная блондинка из "Квартал 95" распахнула халат и показала идеальные формы: "Бомбезно"
Чемпионка мира без капли стыда показала шикарное тело: возраст формам не помеха
Поклонники и подписчики Юлии Мишуры пишут комплименты в комментариях под фото.
"Как всегда суперская", "Ого прессуха", "Обожаю ♥️ крутышка!".
Кроме того, мы писали, что американская фитнес-модель Дейзи Джей поразила своих поклонников необычным видом.
23-летняя уроженка Буэно-Айреса вышла в наряде из стекол, которые были приклеены к ее телу.
Дейзи любит баловать своих подписчиков пикантными фото. Практически на всех снимках на девушке минимально одежды.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.