Украинская модель Юлия Мишура недавно стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.

28-летняя киевлянка стала лучшей в категории бикини до 160 см, поразив своих поклонников невероятными формами.

Девушка часто хвастается своим шикарным телом в Инстаграме.

Поклонники и подписчики Юлии Мишуры пишут комплименты в комментариях под фото.

"Как всегда суперская", "Ого прессуха", "Обожаю ♥️ крутышка!".

Кроме того, мы писали, что американская фитнес-модель Дейзи Джей поразила своих поклонников необычным видом.

23-летняя уроженка Буэно-Айреса вышла в наряде из стекол, которые были приклеены к ее телу.

Дейзи любит баловать своих подписчиков пикантными фото. Практически на всех снимках на девушке минимально одежды.

Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места

Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.

Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.