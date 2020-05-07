Украинская фитнес-модель Юлия Мишура решила развлечься на карантине
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram спортсменки.
Так, киевлянка порадовала своих подписчиков опубликовав в Инстаграме фото, на котором она лишь слегка прикрылась руками.
"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.
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Фотография вызвала множество восторженных комментариев у подписчиков.
"Труда, пота и самодисциплины вложено немало", "Все как выйдут с карантина будут так ходить", "это великолепное настроение! вам очень приочень идет!", - пишут в комментариях.
К слову, популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова регулярно показывает свое идеальное тело в соцсетях
На Усманову подписались уже более 2,5 миллиона человек.
Став обладательницей Кубка России и Восточной Европы и финалисткой чемпионата Европы в категории "бикини" в 2013 году, Усманова завершила соревновательную карьеру.
С тех пор и до текущего момента она крайне успешно занимается тренерской деятельностью и предоставляет платные консультации.
Также девушка не забывает показывать свое идеальное тело подписчикам.
Напомним, что знаменитая фитнес-модель полностью разделась: поклонники увидели все запретные места
Как сообщала Politeka, знаменитая фитнес-модель провела экскурсию по своему идеальному телу.
Также Politeka писала о том, что фитнес-модель втиснула свои прелести в узкий топ, оголив самые сочные места.