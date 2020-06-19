Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура показала, как занимается спортом

Звезда, можно сказать, не вылазит из спортзала, а результаты не заставляют себя ждать, передает Politeka.net.

Юлия обладает невероятной красотой, а ее тело выглядит превосходно. В одних из последних видео в сториз, она показала, как качает мышцы на тренажере в спортзале.

Оператор снимал красотку со спины, показав самые аппетитные места - шикарно!

Модель была в облегающих топе и леггинсах, подчеркнувшие ее достоинства, в частности, упругие ягодицы. Юлия посматривала в камеру через плечо, выставив пятую точку назад и тем самым будто заигрывая с подписчиками.

Также Мишура сняла себя в зеркало, чтобы показать виды спереди. При этом украинская знаменитость немножко оттянула лосины, чтобы лучше показать упругий пресс с кубиками.

Фото и видео вышли очень горячими, однако не смогли собрать много лайков, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Юлия Мишура является победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который проходил в Варшаве.

В 2016 году украинка выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Ранее мы писали, что Юлия Мишура порадовала своих подписчиков, опубликовав в Инстаграме фото, на котором она лишь слегка прикрылась руками.

"Спорт и женственность. Секси фоточку в ленту" - подписала кадр украинка.

Пользователи сети пришли в восторг и написали много приятных сообщений в адрес красотки.

Напомним, что фитнес-модель пошалила на полу в самых жарких позах: "Самая красивая бунтарка".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

Также Politeka писала, что фитнес-модель превзошла аппетитных красоток в одном белье: "Соблазняет до упада".