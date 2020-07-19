Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура без стеснения предстала топлес

Звезда порадовала поклонников жарким фото, подобные довольно нередко появляются в ее Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото модель позировала топлес. Звезда прикрыла непышную грудь рукой. При этом часть бюста выглядывала из-под ладони.

Фигуристая красотка надела леопардовые трусики на толстой резинке, натянув ее выше бедер.

Звезда слегка выгнулась, отставив бедро в сторону. Видны рельефные ножки модели.

В общем от фигуры звезды нельзя оторваться - она совершенная. Плоский животик и красивые бедра - просто притягивают взгляд.

За четыре часа пост собрал примерно 300 лайков и немного комментариев, в основном, в виде смайликов.

"Богиня красоты", "Спасибо за повышения тестостерона 🔥🔥🔥💪🏻", - написали одни из пользователей сети.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Мишуры подписаны 19,3 тысячи человек.

Напомним, Юлия Мишура является победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который проходил в Варшаве.

В 2016 году украинка выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Ранее сообщалось, что Юлия Мишура разделась по пояс и прикрыла большую грудь рукой. Нельзя не обратить внимания на накаченные руки, а также пресс с кубиками. На руке модели блестели браслеты.

Мишура надела мини-шортики, которые оголили виды на упругие и рельефные ножки. Звезда убрала волосы в высокий пучок, чтобы не мешали. Фото "порвало" сеть.

Напомним, что фитнес-модель пошалила на полу в самых жарких позах: "Самая красивая бунтарка".

Как сообщала Politeka, фитнес-модель впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

Также Politeka писала, что фитнес-модель превзошла аппетитных красоток в одном белье: "Соблазняет до упада".