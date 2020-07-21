Известная украинская фитнес модель Юлия Мишура показала свои восхитительные изгибы

На кадрах красотка позирует в черном топе и шортах. Юлия стояла перед зеркалом и демонстрировала фигуру, которая у красотки просто класс. Мишура в один момент задрала шорты, демонстрируя идеальные ягодицы. Звезда была в спортзале, ведь рядом можно увидеть различные тренажеры. Модель собрала волосы в хвост, а снимала сама себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео более 200 раз и не успели написать комментарии, но так и хочется сказать: "Орех на пять".

Сообщалось, что 23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй сверкнула роскошными формами в пикантном костюме.

Красотка опубликовала у себя в Инстаграм несколько сторис, в которых хвасталась новым нарядом. Девушка была одета в миниатюрный топ, который едва прикрыл ее пышную грудь. Также на модели была одета клетчатая юбка. В целом ее образ напоминал соблазнительную школьницу.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя с пикантного ракурса снизу, на котором она позировала в одном черном белье.

В этот раз стройная красотка в черном белье устроила фотосессию прямо на улице, Ана блеснула также стройной фигурой, дополнив пикантный "наряд" чулками с подтяжками. На лице девушки, как и всегда, красовался аккуратный макияж с акцентом на выразительные глаза.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила бесстыжие танцы, сняв штаны

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