Известная украинская фитнес модель Юлия Мишура показала свои восхитительные изгибы
На кадрах красотка позирует в черном топе и шортах. Юлия стояла перед зеркалом и демонстрировала фигуру, которая у красотки просто класс. Мишура в один момент задрала шорты, демонстрируя идеальные ягодицы. Звезда была в спортзале, ведь рядом можно увидеть различные тренажеры. Модель собрала волосы в хвост, а снимала сама себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты посмотрели видео более 200 раз и не успели написать комментарии, но так и хочется сказать: "Орех на пять".
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Сообщалось, что 23-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй сверкнула роскошными формами в пикантном костюме.
Красотка опубликовала у себя в Инстаграм несколько сторис, в которых хвасталась новым нарядом. Девушка была одета в миниатюрный топ, который едва прикрыл ее пышную грудь. Также на модели была одета клетчатая юбка. В целом ее образ напоминал соблазнительную школьницу.
Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала всю себя с пикантного ракурса снизу, на котором она позировала в одном черном белье.
В этот раз стройная красотка в черном белье устроила фотосессию прямо на улице, Ана блеснула также стройной фигурой, дополнив пикантный "наряд" чулками с подтяжками. На лице девушки, как и всегда, красовался аккуратный макияж с акцентом на выразительные глаза.
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