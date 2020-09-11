Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала результаты тяжелых тренировок
На фото Мишура стояла в лосинах и топике. Красотка позировала на кухне, демонстрируя свою подтянутую фигуру. Юлия, как можно заметить, не очень любит бюстгальтеры, поэтому можно увидеть выпирающее кое-что через топик. Но это совсем не смутило модель и она выбросила снимок в сеть, так и хочется написать: "Как выпирают". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 200 лайков и написали один комментарий: "Красивенная".
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Сообщалось, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура впечатлила пышными формами в откровенном топе, забыв надеть под него белье.
На этот раз Мишура сфотографировала себя в зеркале лифта. Она отправилась на прогулку в модных свободных джинсах со стильным ремешком и коротком обтягивающем топе. При этом было заметно, что модель решила не обременять свою пышную грудь лифчиком. Глядя на снимок так и хочется сказать, что "размер идеальный".
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На фото Юлия показала себя в серых лосинах и черном топе. Красотка показала свое подкачанное тело, подняв руки вверх, демонстрируя бицепс.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура поразила результатами тренировки в узких лосинах
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