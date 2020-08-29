Это просто нечто!

Украинская фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом

Как передает Politeka.net, откровенный снимок модель опубликовала на своей страничке в Instagram.

29-летняя киевлянка не устает поражать невероятными формами своих поклонников, но на этот раз бывшая чемпионка Европы по бодибилдингу показа даже больше, чем обычно.

На опубликованном фото Юлия позировала в миниатюрном топе и трусиках белого цвета, но слишком тугой топ позволил рассмотреть срамные места модели.

Стоит отметить, что под постом модели красовался лишь один комментарий, но он идеально описывал фото красотки.

"Шикардос!", - написал одна из поклонниц творчества Юлии.

Стоит отметить, что Юлия часто делится фотографиями и видеозаписями из спортзала, мотивируя своих подписчиков тренироваться.

Ранее, модель опубликовала не менее пикантное фото.

На нем она стояла только в трусиках на кровати. Девушка развернулась спиной, демонстрируя подтянутое тело фанатам.

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