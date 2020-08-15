Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала результаты тренировок и сказала спасибо самому дорогому человеку

На фото Юлия показала себя в серых лосинах и черном топе. Красотка показала свое подкачанное тело, подняв руки вверх, демонстрируя бицепс. Волосы у девушки были собраны в косички. Звезда стояла спиной к камере и можно увидеть не только рельефную спину, но и пятую точку, несмотря на лосины. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо папе", - написала Мишура под снимком.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Супер ягодицы", "Awesome", "Потрясающе", "Огонь".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Юлия Мишура показала, чего добилась с помощью спорта.

Девушка была в одних шортиках, которые обтянули ее аппетитные бедра и обнажили стройные ножки. Мишура встала боком, частично прикрыв свою пышную грудь.

Сообщалось, что известная украинская фитнес модель Юлия Мишура показала свои восхитительные изгибы.

На кадрах красотка позирует в черном топе и шортах. Юлия стояла перед зеркалом и демонстрировала фигуру, которая у красотки просто класс.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура изогнулась перед камерой в одних трусиках

А еще Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках устроила пикантную фотосессию с супругом

Также Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура развернулась спиной, сверкнув наслаждением



