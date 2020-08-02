Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала в спортзале себя и не только
На фото красавица позировала в топе и лосинах. Рядом с Юлией можно увидеть мускулистого мужчину. Девушка собрала волосы в хвост, а сама развернулась, демонстрируя свой "орешек". На втором снимке Мишура уже одна и показывает свой пресс. Как можно заметить, грудь прямо выпирает из топа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили сотни лайков и не успели написать комментарии, "Как торчат, и зачетный орешек".
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Ранее мы сообщали, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура наглядно продемонстрировала результаты тренировок.
Юлия Мишура сделала селфи в туалете и показала поклонникам свое идеальное тело. На снимке модель позирует перед зеркалом в обтягивающих лосинах и коротком спортивном топе.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура в стрингах бесстыже выгнулась на камеру
А еще Politeka сообщала, что фитнес-модель Юлия Мишура в мини-топе впечатлила кадрами жаркой тренировки
Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура довела до экстаза видом прелестей в тесном топе