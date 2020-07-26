Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показала свою тренировку и рассказала о тонусе

На кадрах Мишура позирует в черном топе и лосинах. Красотка показывала себя в спортзале, где сделала несколько упражнений, чтобы поддержать свое тело в форме. Девушка не стеснялась показать свое соблазнительное тело и позировала перед камерой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Немного тонуса не помешает", - написала Мишура под кадрами

Фанаты ничего не успели написать и посмотрели видео только 200 раз, но так и хочется сказать: "Обжигающая".

Ранее мы сообщали, что известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном спортивном костюме.

Девушка была одета в оранжевые лосины и короткий топ. Костюм был настолько тесным, что пышная грудь красотки сильно выпирала через ткань. Девушка сделала себе две косички, что придало особой пикантности образу.

Сообщалось, что известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и рассказала о тренировке.

На фото красотка стояла в спортзале и развернулась пятой точкой к камере. Чери надела лосины, кроссовки, кофту и кепку. Ана снимала себя на телефон, показывая подтянутую фигуру. Фотография вышла довольно мотивирующей и соблазнительной, благодаря позе звезды.

Напомним, раскрепощенная фитнес-модель Юлия Мишура осталась в одних трусиках

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