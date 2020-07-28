Известная украинская фитнес модель Юлия Мишура показала себя и рассказала про удовольствие
На фото Мишура позировала в черных стрингах и топе, под которым не было белья и показывалась грудь. Красотка соблазнительно выгнулась, демонстрируя подкачанные берда и идеальный животик. Волосы Юлия оставила распущенными, делая снимок максимально жарким. На кадре звезда сделала зеркало себя, чтобы фанаты смогли насладиться телом модели максимально. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Живи в свое удовольствие", - написала Мишура.
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Фанаты поставили почти 200 лайков и не успели написать комментарии, но так и хочется сказать: "Тут становится жарко, глаз не оторвать".
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура довела до экстаза видом прелестей в тесном топе
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