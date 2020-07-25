На тренировках с такой жарко

Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном спортивном костюме

Как передает Politeka.net, свежее фото из спортзала красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была одета в оранжевые лосины и короткий топ. Костюм был настолько тесным, что пышная грудь красотки сильно выпирала через ткань. Девушка сделала себе две косички, что придало особой пикантности образу.

«Наверное когда ты тренишь - там рядом мужчинам тяжко», - написал один из поклонников фитнес-модели.

Ранее мы писали, что Юлия Мишура устроила пикантную съемку в трусиках и футболке, под которую не стала надевать лифчик. Девушка крутилась перед камерой, показывая свои впечатляющие формы. В один из моментов она задрала футболку, показывая пышную грудь.

Кроме этого, недавно Мишура поделилась кадром, на котором позировала топлес. Звезда прикрыла свою грудь рукой, но часть бюста все равно выглядывала из-под ладони. Фигуристая красотка надела леопардовые трусики на толстой резинке, натянув их выше бедер. Так делают все модели, чтобы их фигура смотрелась эффектней.

Стоит отметить, что модель часто фотографируется топлес. Недавно она покорила формами в соблазнительном виде, оголившись в раздевалке возле зеркала.

Напомним, что Юлия Мишура посветила упругими местами в одних трусиках: "Богиня красоты".

А еще Politeka писала, что Юлия Мишура осталась в одних трусиках: фантастическое тело.

Также Politeka сообщала, что Юлия Мишура задрала шорты и похвасталась фигурой в спортзале: "Огонь".