Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура похвалилася рельєфами, сміливо оголившись перед камерою

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одних білих трусиках.

Володарка завидних м'язів зняла верх, прикривши груди рукою. Мішура сфотографувала своє відображення в дзеркалі, прийнявши звабливу позу. Рельєфна красуня любить демонструвати успіхи після спортзалу - це гаряче фото не стало винятком. Дівчина показала своє фантастичне тіло: ідеальні "кубики" й потужні біцепси.

У підписі до світлини Юлія зізналася, про що зараз мріє: "Настрій #хочунаморе ✈️🌊🌞🥰"

За кілька годин фото зібрало понад дві сотні лайків. А деякі встигли прокоментувати: "Ти супер красуня!!!❤️❤️❤️🔥".

Раніше ми повідомляли, Мішура в чорному топі і шортах позувала на недавньому фото перед дзеркалом. Модель у черговий раз похвалилася фігурою, яка у красуні просто клас. Юлія в один момент задерла шорти, демонструючи ідеальні сідниці. Зірка була в спортзалі, адже поруч можна побачити різні тренажери.

Фанати подивилися відео більше 200 раз і не встигли написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Горіх на п'ять".

Крім того, ми розповідали, як Мішура позувала в трусиках і футболці, під якою не було видно ліфчика. Юлія підняла топ, засвітивши пишні груди. Дівчина без сорому показала своє тіло, розвернувшись п'ятою точкою до камери.

"Сяй", - написала модель під фото.

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