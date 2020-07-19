Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура без сорому з'явилася топлес

Зірка порадувала шанувальників жарким фото, подібні досить нерідко з'являються в її Instagram, передає Politeka.net.

На фото модель позувала топлес. Зірка прикрила непишні груди рукою. При цьому частина бюста виглядала з-під долоні.

Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій резинці, натягнувши її вище стегон.

Зірка злегка вигнулась, відставивши стегно убік. Видно рельєфні ніжки моделі.

Загалом від фігури зірки не можна відірватися - вона досконала. Плоский животик і красиві стегна - просто притягують погляд.

За чотири години пост зібрав приблизно 300 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.

"Богиня краси", "Спасибі за підвищення тестостерону 🔥🔥🔥💪🏻", - написали одні з користувачів мережі.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Мішури підписані 19,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, Юлія Мішура є переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який проходив у Варшаві.

У 2016 році українка виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.

Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура роздяглася по пояс і прикрила великі груди рукою. Не можна не звернути уваги на накачані руки, а також прес з кубиками. На руці моделі блищали браслети.

Мішура одягла міні-шортики, які оголили види на пружні і рельєфні ніжки. Зірка прибрала волосся у високий пучок, щоб не заважали. Фото "порвало" мережу.

Нагадаємо, що фитнес-модель побешкетувала на підлозі в жарких позах: "найкрасивіша бунтарка".

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