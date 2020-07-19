Відома українська фітнес-модель і тренер Юлія Мішура без сорому з'явилася топлес
Зірка порадувала шанувальників жарким фото, подібні досить нерідко з'являються в її Instagram, передає Politeka.net.
На фото модель позувала топлес. Зірка прикрила непишні груди рукою. При цьому частина бюста виглядала з-під долоні.
Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій резинці, натягнувши її вище стегон.
Зірка злегка вигнулась, відставивши стегно убік. Видно рельєфні ніжки моделі.
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Загалом від фігури зірки не можна відірватися - вона досконала. Плоский животик і красиві стегна - просто притягують погляд.
За чотири години пост зібрав приблизно 300 лайків і трохи коментарів, в основному, у вигляді смайликів.
"Богиня краси", "Спасибі за підвищення тестостерону 🔥🔥🔥💪🏻", - написали одні з користувачів мережі.
Варто відзначити, що зараз на сторінку Мішури підписані 19,3 тисячі осіб.
Нагадаємо, Юлія Мішура є переможницею міжнародного фестивалю з фітнесу та бодібілдингу, який проходив у Варшаві.
У 2016 році українка виграла чемпіонат Європи WBPF (Всесвітня федерація бодібілдингу та спортивної статури) в категорії фізик-моделі до 160 см.
Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура роздяглася по пояс і прикрила великі груди рукою. Не можна не звернути уваги на накачані руки, а також прес з кубиками. На руці моделі блищали браслети.
Мішура одягла міні-шортики, які оголили види на пружні і рельєфні ніжки. Зірка прибрала волосся у високий пучок, щоб не заважали. Фото "порвало" мережу.
Нагадаємо, що фитнес-модель побешкетувала на підлозі в жарких позах: "найкрасивіша бунтарка".
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