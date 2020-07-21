Відома українська фітнес модель Юлія Мішура показала свої чудові вигини

На кадрах красуня позує в чорному топі і шортах. Юлія стояла перед дзеркалом і демонструвала фігуру, яка у красуні просто клас. Мішура в один момент задерла шорти, демонструючи ідеальні сідниці. Зірка була в спортзалі, адже поруч можна побачити різні тренажери. Модель зібрала волосся в хвіст, а знімала сама себе на телефон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися відео більше 200 раз і не встигли написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Горіх на п'ять".

Повідомлялося, що 23-річна американська фітнес-модель Соммер Рей блиснула розкішними формами в пікантному костюмі.

Красуня опублікувала у себе на Instagram кілька сторіс, в яких хвалилася новим вбранням. Дівчина була одягнена в мініатюрний топ, який ледь прикрив її пишні груди. Також на моделі була одягнена картата спідниця. В цілому її образ нагадував спокусливу школярку.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала всю себе з пікантного ракурсу знизу, на якому вона позувала в одній чорній білизні.

Цього разу струнка красуня в чорній білизні влаштувала фотосесію прямо на вулиці, Ана блиснула також стрункою фігурою, доповнивши пікантний "наряд" панчохами з підтяжками. На обличчі дівчини, як і завжди, красувався акуратний макіяж з акцентом на виразні очі.

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