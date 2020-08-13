Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показалась в крохотных трусиках, изогнувшись до неприличия
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на фотографии модель позирует топлес в крохотных трусиках, изогнувшись ради горячего кадра. При этом в кадр попал также горшок с цветком.
В то же время пикантные места красотка решила прикрыть при помощи рук.
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«Настроение», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что поклонники активно лайкали снимок кумира, но не решились комментировать его.
Ранее мы сообщали, Мишура в черном топе и шортах позировала на недавнем фото перед зеркалом. Модель в очередной раз похвасталась фигурой, которая у красотки просто класс. Юлия в один момент задрала шорты, демонстрируя идеальные ягодицы. Звезда была в спортзале, ведь рядом можно увидеть различные тренажеры.
Фанаты посмотрели видео более 200 раз и не успели написать комментарии, но так и хочется сказать: "Орех на пять".
Кроме того, мы рассказывали, как Мишура позировала в трусиках и футболке, под которой не было видно лифчика. Юлия подняла топ, засветив пышную грудь. Девушка без стеснения показала свое тело, развернувшись пятой точкой к камере.
Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила бесстыжие танцы, сняв штаны
Также Politeka писала, что украинская фитнес-модель Юлия Мишура посветила упругими местами в одних трусиках
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