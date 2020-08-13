Известная украинская фитнес-модель Юлия Мишура показалась в крохотных трусиках, изогнувшись до неприличия

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на фотографии модель позирует топлес в крохотных трусиках, изогнувшись ради горячего кадра. При этом в кадр попал также горшок с цветком.

В то же время пикантные места красотка решила прикрыть при помощи рук.

«Настроение», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что поклонники активно лайкали снимок кумира, но не решились комментировать его.

Ранее мы сообщали, Мишура в черном топе и шортах позировала на недавнем фото перед зеркалом. Модель в очередной раз похвасталась фигурой, которая у красотки просто класс. Юлия в один момент задрала шорты, демонстрируя идеальные ягодицы. Звезда была в спортзале, ведь рядом можно увидеть различные тренажеры.

Фанаты посмотрели видео более 200 раз и не успели написать комментарии, но так и хочется сказать: "Орех на пять".

Кроме того, мы рассказывали, как Мишура позировала в трусиках и футболке, под которой не было видно лифчика. Юлия подняла топ, засветив пышную грудь. Девушка без стеснения показала свое тело, развернувшись пятой точкой к камере.

Напомним, фитнес-модель Юлия Мишура устроила бесстыжие танцы, сняв штаны

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