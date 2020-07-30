Украинская фитнес-модель Юлия Мишура наглядно продемонстрировала результаты тренировок

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое фото на странице в соцсети "Инстаграм".

Юлия Мишура сделала селфи в туалете и показала поклонникам свое идеальное тело. На снимке модель позирует перед зеркалом в обтягивающих лосинах и коротком спортивном топе, которые выгодно подчеркнули ее выдающиеся формы. Можно с уверенностью сказать, что изнурительные тренировки того стоили.

Такой наряд обнажил плоский живот красотки, ее мускулистые руки и плечи. Волосы Юлия для удобства собрала в хвост на затылке. В ухе девушки можно заметить беспроводной наушник, который она не успела вытащить после тренировки.

Юлия Мишура регулярно постит в соцсети свои снимки после тренировок. Ранее она опубликовала более откровенное фото, для которого сняла даже бюстгальтер. Фитнес-модель прикрыла бюст рукой и сфотографировала свое отражение в зеркале, для которой приняла соблазнительную позу. С такого ракурса можно хорошо рассмотреть упругий пресс и накачанные мышцы.

Еще раньше мы писали, как Юлия Мишура позировала перед зеркалом в черном топе и шортах для еще одного пикантного фото. Модель в очередной раз похвасталась своей фигурой и показала ягодицы.

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