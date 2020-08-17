Известная фитнес-модель Юлия Мишура разделась и показала свою красоту на радость поклонникам.

Она опубликовала знойное фото в микроблоге социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net.

Юлия часто показывает результаты своих тренировок и не стесняется демонстрировать мускулистое тело. На этот раз она удивила чувственным кадром топлес на фоне комнатных растений и показала, что ей действительно есть, чем гордиться.

Модель сфотографировалась обнаженной по пояс, однако прикрылась рукой и волосами, которые волнистым водопадом заструились по ее лицу и бюсту - можно заметить лишь часть груди. Девушка повернулась боком и томным взглядом посмотрела сквозь собственные локоны, приоткрыв пухлые губы. Казалось бы, она не показала никаких интимных деталей, однако вид все равно получился очень пикантным.

Ранее Юлия Мишура показала мускулистое тело с совершенно другого ракурса. Она сфотографировалась во время тренировки в серых лосинах и черном топе, повернувшись спиной к камере и подняв руки кверху. В таком положении стали хорошо видны ее бицепцы, упругие мышцы спины и ягодицы. Волосы фитнес-модель собрала в две аккуратные косички, которые дополнили ее спортивный образ.

Напомним, что Юлия Мишура показала идеальные формы без белья: "тренировки того стоили".

Как сообщала Politeka, Юлия Мишура изогнулась перед камерой в одних трусиках: божественный ракурс.

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках устроила пикантную фотосессию с супругом.