Известная фитнес-модель Юлия Мишура показала, чего добилась с помощью спорта

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка была в одних шортиках, которые обтянули ее аппетитные бедра и обнажили стройные ножки. Мишура встала боком, частично прикрыв свою пышную грудь. Она продемонстрировала роскошный упругий животик. Пикантности фото добавило то, что спортсменка спрятала лицо за зелеными листьями.

«Уверенность в себе и самоуважение – самые ценные вещи из сокровищницы женской души», - подписала фото звезда фитнеса.

Ранее мы писали, что Юлия Мишура поделилась фотографией со спортзала. Девушка была одета в топ и лосины. Рядом с Юлией стоял мускулистый мужчина, на которого девушка облокотилась. Спортсменка собрала волосы в хвост, а сама развернулась, демонстрируя свой упругий "орешек". Стоит отметить, что лосины сидели на девушке отлично.

Кроме этого, недавно Мишура поделилась фото, на котором похвасталась идеальной фигурой в соблазнительном спортивном костюме. Девушка была одета в оранжевые лосины и короткий топ. Костюм был настолько тесным, что пышная грудь спортсменки сильно выпирала через ткань. Девушка сделала себе две косички, придав особого шарму и пикантности своему образу.

Напомним, что Юлия Мишура показала идеальные формы без белья: "тренировки того стоили".

Как сообщала Politeka, Юлия Мишура изогнулась перед камерой в одних трусиках: божественный ракурс.

Также Politeka писала, что фитнес-модель Юлия Мишура в одних трусиках устроила пикантную фотосессию с супругом.