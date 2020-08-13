Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура показалася в крихітних трусиках, зігнувшись до непристойності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на фотографії модель позує топлес в крихітних трусиках, зігнувшись заради гарячого кадру. При цьому в кадр потрапив також горщик з квіткою.

Водночас пікантні місця красуня вирішила прикрити за допомогою рук.

"Настрій", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що шанувальники активно лайкали знімок кумира, але не зважилися коментувати його.

Раніше ми повідомляли, мішура в чорному топі й шортах позувала на недавньому фото перед дзеркалом. Модель в черговий раз похвалилася фігурою, яка у красуні просто клас. Юлія в один момент задерла шорти, демонструючи ідеальні сідниці. Зірка була в спортзалі, адже поруч можна побачити різні тренажери.

Фанати подивилися відео понад 200 разів і не встигли написати коментарі, але так і хочеться сказати: "горіх на п'ять".

Крім того, ми розповідали, як мішура позувала в трусиках і футболці, під якою не було видно ліфчика. Юлія підняла топ, засвітивши пишні груди. Дівчина без сорому показала своє тіло, розвернувшись п'ятою точкою до камери.

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