Відома фітнес-модель Юлія Мішура, показала гарячі ігри з чоловіком

Знаменита українка вирішила розмістити у своєму Instagram фото з чоловіком, на якому позує оголеною, пише Politeka.net. Зірка була топлес, при цьому чоловік встав ззаду і обійняв красуню за груди.

Юлія була в одних чорних трусиках, на її шиї блищала прикраса. Зірка зробила дві косички і макіяж з акцентом на пишні вії. Вона посміхалася і прикрила очі ніби від насолоди.

Хлопець прикрив бюст зірки своєю татуйованою рукою. Чоловік посміхався, при цьому модель грайливо помацала його за вушко.

"Ідеальний чоловік - це чоловік, який вважає, що у нього ідеальна дружина. 🥰 ❤ ️ Джордж Бернард Шоу", - підписала таке відверте фото модель.

Майже за 10 хвилин пост зібрав близько 50 лайків і трохи коментарів.

"Уваввввввввва😍 😍 😍 😍 😍 😍", - написала одна з користувачок мережі, яка, здавалося, втратила дар мови від побаченого.

Нагадаємо, Юлія мішура позувала в топі і лосинах. Поруч з Юлією можна побачити м'язистого чоловіка. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а сама розвернулася, демонструючи свій "горішок". На Мішура показала свій прес. Як можна помітити, груди прямо випирають з топа.

Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура постала топлес. Зірка прикрила непишні груди рукою. При цьому частина бюста виглядала з-під долоні.

Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій резинці, натягнувши її вище стегон.

Зірка злегка вигнулася, відставивши стегно в сторону. Видно рельєфні ніжки моделі.

Нагадаємо, що фітнес-модель побешкетувала на підлозі в найспекотніших позах: "найкрасивіша бунтарка".

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