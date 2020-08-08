Відома фітнес-модель Юлія Мішура, показала гарячі ігри з чоловіком
Знаменита українка вирішила розмістити у своєму Instagram фото з чоловіком, на якому позує оголеною, пише Politeka.net. Зірка була топлес, при цьому чоловік встав ззаду і обійняв красуню за груди.
Юлія була в одних чорних трусиках, на її шиї блищала прикраса. Зірка зробила дві косички і макіяж з акцентом на пишні вії. Вона посміхалася і прикрила очі ніби від насолоди.
Хлопець прикрив бюст зірки своєю татуйованою рукою. Чоловік посміхався, при цьому модель грайливо помацала його за вушко.
"Ідеальний чоловік - це чоловік, який вважає, що у нього ідеальна дружина. 🥰 ❤ ️ Джордж Бернард Шоу", - підписала таке відверте фото модель.
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Майже за 10 хвилин пост зібрав близько 50 лайків і трохи коментарів.
"Уваввввввввва😍 😍 😍 😍 😍 😍", - написала одна з користувачок мережі, яка, здавалося, втратила дар мови від побаченого.
Нагадаємо, Юлія мішура позувала в топі і лосинах. Поруч з Юлією можна побачити м'язистого чоловіка. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а сама розвернулася, демонструючи свій "горішок". На Мішура показала свій прес. Як можна помітити, груди прямо випирають з топа.
Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура постала топлес. Зірка прикрила непишні груди рукою. При цьому частина бюста виглядала з-під долоні.
Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій резинці, натягнувши її вище стегон.
Зірка злегка вигнулася, відставивши стегно в сторону. Видно рельєфні ніжки моделі.
Нагадаємо, що фітнес-модель побешкетувала на підлозі в найспекотніших позах: "найкрасивіша бунтарка".
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