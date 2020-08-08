Відома фітнес-модель Юлія Мішура, показала гарячі ігри з чоловіком 

Знаменита українка вирішила розмістити у своєму Instagram фото з чоловіком, на якому позує оголеною, пише Politeka.net. Зірка була топлес, при цьому чоловік встав ззаду і обійняв красуню за груди. 

Юлія була в одних чорних трусиках, на її шиї блищала прикраса. Зірка зробила дві косички і макіяж з акцентом на пишні вії. Вона посміхалася і прикрила очі ніби від насолоди. 

Хлопець прикрив бюст зірки своєю татуйованою рукою. Чоловік посміхався, при цьому модель грайливо помацала його за вушко. 

"Ідеальний чоловік - це чоловік, який вважає, що у нього ідеальна дружина. 🥰 ❤ ️ Джордж Бернард Шоу", - підписала таке відверте фото модель.

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Майже за 10 хвилин пост зібрав близько 50 лайків і трохи коментарів. 

"Уваввввввввва😍 😍 😍 😍 😍 😍", - написала одна з користувачок мережі, яка, здавалося, втратила дар мови від побаченого. 

Нагадаємо, Юлія мішура позувала в топі і лосинах. Поруч з Юлією можна побачити м'язистого чоловіка. Дівчина зібрала волосся в хвіст, а сама розвернулася, демонструючи свій "горішок". На Мішура показала свій прес. Як можна помітити, груди прямо випирають з топа. 

Раніше повідомлялося, що Юлія Мішура постала топлес. Зірка прикрила непишні груди рукою. При цьому частина бюста виглядала з-під долоні. 

Фігуриста красуня одягла леопардові трусики на товстій резинці, натягнувши її вище стегон. 

Зірка злегка вигнулася, відставивши стегно в сторону. Видно рельєфні ніжки моделі. 

Нагадаємо, що фітнес-модель побешкетувала на підлозі в найспекотніших позах: "найкрасивіша бунтарка".

Як повідомляла Politeka, фітнес-модель вразила неймовірною фігурою: "загубила ніс ані Чері і Демі Роуз".

Також Politeka писала, що фітнес-модель перевершила апетитних красунь в одній білизні: "спокушає до упаду".